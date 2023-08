A seleção portuguesa sub-17 entrou com o pé direito no europeu masculino de hóquei em patins ao vencer a Itália por 2-0, graças aos golos de Diogo Duarte e Martim Lopes. A turma lusa defronta hoje a Espanha, que se estreou com uma goleada (10-0) à França.





Já a seleção feminina não teve a mesma sorte no arranque do Europeu do mesmo escalão, tendo empatado a três golos com Inglaterra. Ana Silva, Mariana Teixeira e Diana Moreira fizeram os golos de Portugal.