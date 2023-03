Surpresa em Cascais: Murches vence campeão nacional FC Porto

O FC Porto consentiu a quinta derrota da temporada no campeonato de forma surpreendente contra aquele que era o 10º classificado à entrada para esta jornada. Os dragões perderam no campo do Murches, em Cascais, por 3-2, em jogo da 23ª jornada.A formação de Ricardo Ares marcou por Mena e Carlo Di Benedetto, mas os golos de Zé Miranda, Bernardo Sousa e Bernardo Ramalho valeram a festa dos homens da casa no final.Assim, os campeões nacionais ficam ainda mais longe do topo. A equipa de Ricardo Ares soma 45 pontos ao cabo de 22 jornadas disputadas, a 15 do líder Benfica. O Murches é agora oitavo classificado, com 24 pontos em 23 partidas.