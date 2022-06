Surpresa em Espanha: Barça cai nas 'meias' frente ao Reus e falha 9.º título consecutivo

MIL GRÀCIES CULERS @PBBMeritxell i @sangculeoficial per la vostra fidelitat!



La temporada vinent ho tornarem a intentar!



?? #ForçaBarça pic.twitter.com/9Kop7lEWgZ — Barça Hoquei (@FCBhoquei) June 7, 2022

Enorme surpresa em Espanha! O crónico campeão Barcelona dos portugueses João Rodrigues e Hélder Nunes caiu nas meias-finais frente ao Reus e falha assim o 9º título de campeão consecutivo. No jogo 5 do playoff, o Barça perdeu (3-4) frente ao 5º classificado da fase regular.Desde a temporada 2010/11 que os catalães não terminavam o campeonato fora dos dois primeiros lugares. Já o Reus, que procura o primeiro título de campeão desde 2011, vai jogar a final frente ao Liceo, que também venceu na 'negra' o Noia por 4-2.Destaque para os três golos de Marc Julia, decisivos na vitória do Reus. Joan Salvat também marcou. Pelo Barça, de pouco valeram os golos de Paul Bargalló (2) e Ignacio Alabart.É um adeus inglório para o lendário guarda-redes do Barcelona Aitor Egurrola. O atleta mais titulado da história do clube (79 troféus) despediu-se dos adeptos no final do jogo.