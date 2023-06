Surpresas na convocatória de Renato Garrido para o Campeonato da Europa

Renato Garrido anunciou os dez eleitos para o Campeonato da Europa que vai decorrer entre 17 e 22 de julho, em Sant Sadurní d'Anoia, na Catalunha.A grande surpresa é a chamada de Nuno Santos, defesa do Valongo que vai cumprir a primeira internacionalização ao serviço da Seleção A. O mesmo acontece com Xano Edo, guarda-redes do Valongo. O filho de Edo Bosch aproveitou a vaga deixada livre por Ângelo Girão, guardião do Sporting que prescindiu da presença no Europeu, invocando motivos pessoas (foi pai recentemente).A chamada de Nuno Santos e Xano Edo são reflexo da boa época do Valongo, com a conquista da Taça Continental e a presença na final da Liga dos Campeões, perdida para o FC Porto. Os dois jogadores vão representar a Oliveirense na próxima época.Em relação ao Mundial de San Juan, saem Diogo Rafael e Ângelo Girão. Da lista dos 13 pré-convocados, ficam de fora Diogo Alves (Oliveirense), Gonçalo Pinto (Benfica) e Vieirinha (OC Barcelos).A Seleção arranca os trabalhos a 28 de junho com um estágio no Luso.Pedro Henriques (GR) – BenficaXano Edo (GR) – ValongoNuno Santos – ValongoGonçalo Alves – FC PortoTelmo Pinto – FC PortoRafa – FC PortoHélder Nunes – BarcelonaJoão Rodrigues – BarcelonaHenrique Magalhães – SportingJoão Souto - Sporting