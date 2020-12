Taça 1947: Benfica vence OC Barcelos e avança para as meias-finais

O Benfica venceu esta quarta-feira o OC Barcelos, por 3-2, na partida inaugural da nova Taça 1947, que decorre até domingo na Mealhada. Num jogo emotivo, as águias avançam para as meias-finais da competição em estreia esta temporada, que reúne as oito melhores equipas do campeonato após a 13.ª jornada, com a exceção do FC Porto, que devido aos casos de Covid no plantel, foi substituída pela Sanjoanense.





No Pavilhão do Luso, o Benfica foi para o intervalo empatado (1-1), mas garantiu um triunfo suado no segundo tempo. Os golos das águias foram da autoria de Vieirinha, Nicolía e Ordóñez. Do lado do Barcelos marcaram Luís Querido e Giménez.Hoje disputa-se outro jogo dos quartos-de-final: Sporting-Sanjoanense.