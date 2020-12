Taça 1947: Sporting bate Sanjoanense no prolongamento

O Sporting apurou-se para as meias-finais da nova Taça 1947, ao derrotar esta quarta-feira a Sanjoanense por 5-3, no Pavilhão do Luso, na Mealhada, numa partida que teve de ser decidida no prolongamento, após o 3-3 no final do tempo regulamentar.





Com três golos, o argentino Gonzalo Romero foi o melhor em campo por parte dos leões, que marcaram ainda por Ferran Font e Alessandro Verona. Do lado da Sanjoanense marcaram Tiago Almeida, Pedro Cerqueira e Alex Mount.