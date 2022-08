Taça Continental de hóquei em patins disputa-se em Itália em setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Taça Continental 2022 vai disputar-se nos dias 17 e 18 de setembro, em Follonica, Itália, e contará com a participação dos portugueses do Valongo, anunciou esta terça-feira a Federação Europeia de Hóquei em patins (World Skate Europe).

A competição será disputada num modelo de final four, com o vice-campeão europeu Valongo a enfrentar os espanhóis do Calafell, enquanto o outro duelo será entre dois clubes italianos, o Trissino, campeão europeu, e o Follonica.

As meias-finais realizam-se em 17 de setembro e a final no dia seguinte.

O Trissino conquistou a última edição da Liga Europeia, ao vencer na final o Valongo, em Torres Novas, em maio. Já o Calafell arrecadou a Taça Europa (antiga Taça CERS) em abril, depois de bater o Follonica na decisão.