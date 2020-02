Taça de Portugal: Benfica recebe OC Barcelos nos oitavos-de-final

O Benfica vai receber o OC Barcelos nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira, que também emparelhou os jogos para os 'quartos' da prova.





Sporting-Riba d’Ave

Valongo-Juventude de Viana

Sp. Tomar-Famalicense

Benfica-OC Barcelos

Académica-FC Porto

Os Tigres-Oliveirense

HC Marco-HC Braga

Vouga-Paço de Arcos

Académica/FC Porto-Vouga/Paço de Arcos

Valongo/Juventude de Viana-Os Tigres/Oliveirense

Sp. Tomar/Famalicense-Benfica/OC Barcelos

HC Marco/HC Braga-Sporting/Riba d’Ave

Com datas marcadas para 28 de março e 1 de abril (por se disputar os quartos-de-final da Liga Europeia e jornadas do campeonato da 2.ª Divisão), a ordem de jogos dos 'oitavos' colocará o Sporting a receber o Riba d'Ave, o FC Porto a encontrar a Académica e a Oliveirense a deslocar-se ao reduto dos Tigres.Para os quartos-de-final, com data marcada para 25 de abril, a ordem de jogos será: