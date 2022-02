Taça de Portugal: Benfica vence Valongo rumo aos quartos-de-final

O Benfica apurou-se este sábado para os quartos-de-final da Taça de Portugal, ao vencer em casa o Valongo por 5-1.Com um cinco composto por Pedro Henriques, Poka, Diogo Rafael, Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto, a equipa comandada por Nuno Resende chegou ao intervalo na frente por 3-0, com golos de Nicolía, Álvarez e Ordóñez. No segundo tempo, Álvarez bisou e Diogo Rafael faturou, enquanto Diogo Barata fez o golo de honra do Valongo a cinco segundos do fim.