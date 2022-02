Taça de Portugal: FC Porto apanha susto mas vence jogo louco no prolongamento

O FC Porto sofreu este sábado para seguir para os quartos-de-final da Taça de Portugal, ao bater o Alenquer e Benfica por 10-7, num jogo em que esteve a perder por 7-3 e só empatou a três minutos do fim, levando depois a melhor sobre a equipa da 2.ª divisão no prolongamento.

A equipa da casa entrou a todo o gás e rapidamente se colocou na frente do marcador, com dois golos de Mário Rodrigues (2-0). O FC Porto reagiu por Carlo di Benedetto (2-1), só que Francisco Contins marcou de novo para a equipa da casa (3-1). Xavi Barroso reduziu pouco depois (3-2) mas Mário Rodrigues fez o hatrick a fechar a primeira parte, colocando o Alenquer e Benfica a vencer por 4-2 ao intervalo.

No segundo tempo, os dragões apostaram tudo no ataque, mas foi a formação da casa a primeira a marcar, por Francisco Contins (5-2). Tomás Mena voltou a reduzir para os portistas (5-3), mas o Alenquer e Benfica respondeu de imediato com mais um golo de Contins (6-3). A 15 minutos do final da partida, Mário Rodrigues dilatou a vantagem surpreendente para a equipa do segundo escalão (7-3), seguindo-se de imediata a reação portista, por Carlo di Benedetto (7-4), Xavi Barroso (7-5), Telmo Pinto (7-6), até que Di Benedetto fez o empate a três minutos do fim (7-7). Até ao fim não houve mais golos neste jogo de loucos, com a decisão da eliminatória a seguir para o prolongamento.

No tempo extra, Ezequiel Mena colocou o FC Porto pela primeira vez na frente (8-7) do marcador. O FC Porto dominou até ao fim, havendo ainda tempo para mais dois golos de golo de Di Benedetto (9-7 e 10-7).



O FC Porto volta a entrar em ação no próximo dia 26, diante do Parede, a contar para o campeonato.