Taça de Portugal feminina: HC Turquel-Benfica em final antecipada

Realizou-se esta tarde, na Maia, o sorteio da Final 4 feminina da Taça de Portugal com a particularidade da primeira meia-final colocar frente a frente precisamente as duas equipas que vão discutir a partir do próximo domingo o título nacional da modalidade, neste caso HC Turquel e Benfica, sendo que as águias ganharam as últimas oito edições da Taça de Portugal.





As duas equipas, de resto, voltam a encontrar-se no fim-de-semana de 3 e 4 de junho (neste caso se necessário), o que quer dizer que podem realizar quatro jogos consecutivos entre si nas próximas semanas.Hernâni Ribeiro, vereador do Desporto da Câmara Municipal da Maia, não podia ter tido melhor pontaria quando tirou as duas primeiras bolas no sorteio, provocando logo muitos sorrisos na sala.A outra meia-final vai jogar-se entre Ac. Coimbra e CA Feira, duas referências da modalidade com a particularidade das estudantes terem estado presentes nas duas últimas finais da Taça, ambas perdidas para o Benfica.Os jogos da Final 4 realizam-se no Pavilhão Municipal da Nortecoope, na Maia, onde já pontificou uma das referências da modalidade no feminino, precisamente a equipa da Nortecoope que venceu vários títulos nacionais e até internacionais."Para nós é muito importante recebermos este tipo de competições. A Maia já teve uma forte tradição no hóquei, particularmente no feminino, que infelizmente perdeu, mas já recuperamos o masculino, através do HC Maia e esperamos que esta competição sirva para abrirmos portas também no feminino. Colocámos nos últimos tempos o nosso enfoque aí, promovendo várias competições no feminino, precisamente para contribuirmos para corrigir o desequilíbrio que existe no número de praticantes entre o masculino e o feminino e esta final four pode ajudar para isso", destacou Hernâni Ribeiro, desejando "boa sorte" às quatro equipas que no fim-de-semana de 10 e 11 de junho vão estar em competição na Maia.Eis o programa completo da Final 4 da Taça de Portugal feminina:12 horas - HC Turquel-Benfica15 horas - Ac. Coimbra-CA Feira15 - FinalVencedor do jogo Ac. Coimbra/CA Feira-Vencedor do jogo HC Turquel-Benfica