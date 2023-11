Taça WSE: Murches defronta o Diessbach, HC Braga mede forças com o Coutras

Murches e HC Braga já conhecem os respetivos adversários dos oitavos-final da Taça WSE, a segunda prova de clubes mais importante da Europa. A equipa do concelho de Cascais recebe o Diessbach a 16 de dezembro e viaja até à Suíça na 2ª mão a 20 de janeiro.O Murches venceu a fase de grupos disputada na Alemanha com três vitórias em três jogos, uma delas frente aos espanhóis do Voltregà, atuais detentores do troféu. Foi a estreia do clube treinado por Caleta na Europa.Já o HC Braga orientado por Tó Neves, ‘vice’ da Taça WSE, defronta o Coutras. Os minhotos começaram a fase de grupos com uma pesada derrota diante dos italianos do Follonica (3-9), mas carimbaram a passagem ao goleram os suíços do Uttigen (9-0) e Wimmis (10-0). A 2ª mão joga-se em França também a 20 de janeiro.