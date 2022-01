Técnico do OC Barcelos após triunfo frente ao FC Porto: «Fomos sempre atrás do resultado»

No final do jogo, o treinador do OC Barcelos Rui Neto destacou a exibição dos seus jogadores frente ao FC Porto, desvalorizando as questões polémicas sobre a arbitragem que os dragões protestaram no final da partida.





"Se calhar o resultado mais justo seria o empate, mas acabámos por ter a felicidade de marcar no último segundo. Mas provámos que podemos lutar contra qualquer equipa. Num jogo destes há sempre complicações em relação à arbitragem. Não dizer que o FC Porto foi prejudicado, porque não tenho memória curta... no jogo do Dragão [1.ª volta] também foram nove bolas paradas contra duas, portanto é aquilo que é. Temos de valorizar o que o OC Barcelos fez. Fomos sempre atrás do resultado", aplaudiu Rui Neto, em declarações à TV Barcelos.Também Miguel Rocha, autor do golo decisivo, mostrou-se naturalmente satisfeito com o triunfo frente ao FC Porto. "Não pensei em grande coisa em especial naquele lance, apenas imaginei a felicidade que o clube e adeptos mereciam. Pensei que ia correr bem, mantive pensamentos positivos. Se a vitória é mais saborosa? Bem, qualquer triunfo contra estas grandes equipas têm sempre um sabor especial. A um minuto do fim estávamos a perder, acreditámos sempre, tivemos sorte é verdade mas também procurámos muito tê-la. Tivemos muito mérito daquilo que conseguimos", afirmou o hoquista do OC Barcelos no final da partida.