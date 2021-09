Telmo Pinto: «Estamos prontos para vencer a Elite Cup»

Telmo Pinto regressou esta época ao FC Porto, depois de duas época ao serviço do Sporting. O defesa de 28 anos dos dragões mostra-se feliz pela decisão em voltar ao clube onde se formou.





"Um regresso extremamente feliz à casa onde fui formado. Muito orgulhoso por pertencer novamente a este clube", disse Telmo Pinto adepois da vitória do FC Porto frente à Juv. Viana, nas meias-finais da Elite Cup.Agora segue-se o OC Barcelos, uma equipa cheia de talento, de acordo com o defesa. "O OC Barcelos é uma equipa extremamente competitiva e recheada de jogadores que podem fazer a diferença. Estamos prontos para vencer a Elite Cup", assegurou o defesa que explicou que a equipa está em fase de transição."O FC Porto é um dos principais candidatos a ganhar todas as provas em que está inserido. É assim há anos. Temos uma equipa técnica nova e estamos a assimilar as ideias."Telmo Pinto deixou ainda elogios à organização da Elite Cup e lamentou a, que não vai contar com as melhores equipas, entre elas as portuguesas FC Porto, Benfica, Sporting, Oliveirense e OC Barcelos."O hóquei precisa de mais organizações dessas. Infelizmente, esta semana recebemos a notícia da Liga Europeia. Esta organização demonstra que o hóquei precisa é de todos a remar para o mesmo lado. É muito triste saber que não podemos participar em provas europeias. Parabéns à organização e à Federação que se aliou a esta competição."