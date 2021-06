Tomar recebe a 5.ª edição da Elite Cup entre 10 a 12 de setembro

A 5.ª edição da Elite Cup vai realizar-se de 10 a 12 de setembro de 2021, em Tomar, no Pavilhão Municipal da cidade, que se assume como a Capital do Hóquei em Patins. O troféu vai ser disputado pelos oito primeiros classificados na fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins em 2020/21: FC Porto (que venceu em 2019), Sporting, Óquei de Barcelos, Benfica, Oliveirense, Sp. Tomar, Valongo e Juventude de Viana.





A competição regressa à agenda da modalidade, depois da interrupção na época passada devido à Covid-19, como o principal troféu de início de temporada, que passará a ser uma prova oficial e constará no calendário da Federação de Patinagem de Portugal, como se pode ler no comunicado de apresentação do torneio.O sorteio da Elite Cup vai decorrer no início de setembro, em Tomar, na conferência de imprensa de lançamento da prova, com um modelo idêntico ao que foi utilizado em 2019, com dois potes de quatro equipas cada. Num deles estarão os quatro primeiros classificados e cabeças de série, enquanto no outro estarão as restantes quatro clubes.Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal, não tem dúvidas da importância da prova na preparação da época por parte dos clubes. "A Elite Cup sempre foi uma prova de início de época que permite a potencialização da pré-época desportiva, em modo competitivo de nível superior. Este ano, e também pelo reconhecimento da sua importância no calendário nacional, assumimos a oficialização da mesma, o que, estou certo, permitirá ainda dar mais destaque e importância a este evento. Estou certo que esta competição vai cumprir os objetivos de todos os seus intervenientes e que se irá jogar sempre dentro do espírito da ética e do fair-play", destacou.Uma opinião partilhada por Joaquim Sousa Ribeiro, presidente da Associação Nacional de Clubes de Patinagem. "Era muito importante realizarmos este evento este ano, especialmente depois do interregno forçado que tivemos. Trata-se de uma prova de excelência, de referência nacional e internacional, assumindo-se como o troféu de abertura de época. Este ano, com a oficialização do evento por parte da Federação de Patinagem de Portugal, conseguimos concretizar mais este importante e desejado desiderato. Desejo que seja um excelente torneio, competitivo e que seja uma excelente jornada de promoção da modalidade, da qual somos campeões do mundo, e especialmente nesta cidade que vive o hóquei e que tem tudo para se assumir como a Capital do Hóquei Patins", salientou.Já Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal de Tomar, deixou o desejo de que seja possível ter público nas bancadas. "A Elite Cup é o mais prestigiado evento de clubes da modalidade e faz todo o sentido que aqui tenha a sua sede. Somos uma cidade de hóquei e será possível, acredito que sim, a todos os tomarenses, assistirem ao vivo ao melhor hóquei nacional. Por outro lado é uma oportunidade para mostrar as condições únicas que temos em Tomar, quer nas condições para a prática desportiva, quer nas condições que temos no acolhimento e lazer de excelência, que permite assegurar a força da nossa pretensão, tornar Tomar a Capital do Hóquei Patins", começou por dizer."Também não nos podemos esquecer da forte promoção e divulgação quer prévia quer durante o evento, que irá colocar Tomar no centro de todas as atenções de uma forma ímpar, pelo desafio e pela mensagem positiva que passamos, que neste momento assume uma importância única dar este sinal de vitalidade. Tenho a certeza que é uma aposta certa e que será um grande sucesso organizativo e desportivo", afirmou.A empresa Sigma Stars vai voltar a organizar o evento, depois de já o ter feito na edição transata, algo que, para o administrador da entidade Paulo Jorge, encerra um desafio. "A Elite Cup é um enorme e um desafiante projecto organizativo com a chancela Sigma Stars. Trata-se de um evento onde temos os melhores do mundo a competir, numa cidade que respira Hóquei e assume o desejo de ser a Capital do Hóquei em Patins. Só podemos agradecer à Srª Presidente Anabela Freitas pela aposta no projecto e por acreditar em todo o trabalho que tem sido desenvolvido. Acreditamos que esta será a melhor edição de sempre da Elite Cup, no melhor local, com as melhores equipas, com os melhores atletas e com os melhores parceiros", vincou.