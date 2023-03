Tomar recebe a final four da Taça de Portugal e a Supertaça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tomar vai receber a 46ª edição da Taça de Portugal e a 39ª edição da Supertaça António Livramento, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Patinagem.A final four da Taça de Portugal realiza-se a 29 e 30 de abril, na cidade templária. Sporting-Murches, Sp. Tomar-Famalicense, OC Barcelos-HC Braga e FC Porto-Valongo são os jogos dos quartos-de-final da prova.A cidade ribatejana volta a receber a Taça de Portugal, algo que já tinha acontecido em 2018, com a vitória ao sorrir ao FC Porto frente ao Valongo (3-2).Já a Supertaça decorre no início da temporada 2023/24. Esta temporada foi o Benfica a levantar o troféu frente ao FC Porto, vingando assim a derrota sofrida dias antes frente aos dragões na final da Elite Cup.