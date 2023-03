Toni Pérez renova com o Sporting: «Representar este clube faz-me muito feliz»

É oficial: Toni Pérez irá manter-se de leão ao peito. A renovação foi hoje divulgada - sem a duração do novo vínculo - pelos órgãos oficiais do Sporting, a quem o camisola 57 da equipa de Alvalade assumiu: "É um momento de grande felicidade e orgulho. Representar este clube é muito importante e faz-me muito feliz, quero continuar a levar cada vez mais alto o nome do Sporting. Vou trabalhar para isso".

O espanhol, que chegou a Alvalade proveniente do Liceo (Espanha), conta já com seis épocas ao serviço do Sporting com uma marca de 173 golos em 206 jogos. Embora já tenha conquistado a prova de maior interesse do hóquei europeu por duas vezes - a Champions League -, o avançado mostra garra e quer ainda mais títulos: "Aqui queremos sempre ganhar e disputar todos os títulos possíveis, a nossa ambição é vencer cada jogo e competição. Para isso, sabemos que é preciso honrar a camisola e lutar".