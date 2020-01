Treinador da equipa de hóquei em patins do FC Porto renova contrato

O treinador da equipa de hóquei em patins do FC Porto, Guillem Cabestany, renovou contrato por mais uma época com os 'dragões', foi anunciado esta quinta-feira, ficando vinculado ao clube até ao final da época 2020/2021.

"O importante é que o clube continue a lutar por todos os títulos. A minha renovação significa que o clube confia em mim e que quer dar continuidade ao que fizemos nas últimas épocas. Este projeto ainda tem caminho pela frente, ainda podemos atingir mais objetivos e espero que consigamos alguns que ainda não conseguimos", afirmou o técnico catalão, citado em comunicado.

Guillem Cabestany, de 43 anos, chegou ao FC Porto em 2015/16 e, desde então, já conquistou nove troféus: dois Campeonatos Nacionais, três edições da Taça de Portugal e quatro da Supertaça.

Antes de chegar ao comando técnico do FC Porto, Guillem Cabestany venceu por uma vez a Taça CERS e por duas a Taça do Rei, no Vendrell (Espanha), e uma Taça de Itália, no Breganze (Itália).