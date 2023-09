Treinador do Benfica após a conquista da Supertaça: «Tivemos que ter sangue frio»

O Benfica conquistou este sábado a Supertaça de hóquei em patins ao vencer o Sp. Tomar por 4-1. No final da partida, disputada em Tomar, o treinador das águias defedeu a justiça do resultado e deixou elogios ao adversário."O resultado final acaba por ser justo, mas temos que ver as coisas em dois momentos. Na primeira parte, podíamos ter construído um resultado diferente. Fomos superiores e dominadores, nos ataques posicionais e na transição, à exceção da finalização. Defensivamente estivemos muito coesos. Na segunda parte, o Sp. Tomar reagiu muito bem. É uma excelente equipa e é muito bem treinada pelo Nuno. Os meus parabéns pelo jogo que fez. E entrou no jogo. Teve uma ou outra situação que podia, e se calhar até merecia, ter feito o golo, mas acaba por fazer num erro numa transição ofensiva nossa", começou por analisar Nuno Resende, em conferência de imprensa."Tivemos que ter sangue frio, sabendo que tínhamos de jogar com as faltas. Na parte final, se tivesse sido 4-2 o resultado final, seria mais justo para o que foi o trabalho do Sporting de Tomar, mas o Benfica ganha e ganha bem. Como era previsível, teve de trabalhar muito frente a uma excelente equipa. O início do campeonato é dificílimo. Estamos a colher os frutos. É o 16.º jogo 'mata mata' que jogamos desde que começou o playoff. São 16 jogos seguidos em que ganhamos ou perdemos. É duro", prosseguiu o técnico dos encarnados."Sabíamos que era um jogo em que teríamos de estar perfeitos, não estivemos e isso é bom para nós, dá-nos trabalho. O campeonato vai ser duro, o jogo em Braga vai ser de uma dificuldade tremenda. Agora, é festejar e segunda-feira voltar ao trabalho duro. Sou muito obstinado por isso. O Benfica é humilde e nós também o somos e temos de ser a imagem do clube. O facto de estarmos a ganhar não nos vai fazer tirar os patins do parquê. Pelo contrário, porque o campeonato não permite.""Esta modalidade é muito difícil de apitar. Quando há competência e tudo ajuda, as coisas acontecem. No playoff ninguém se pode lamentar que foi por isto ou por aquilo que não ganhou. Hoje, ganhou o hóquei em patins. E é importante que se fale positivamente. No final do fim de semana passado estava tudo mal. Quando temos competência de dois árbitros, sabemos que depois temos de nos comportar como deve ser e ganhar a melhor equipa. Temos todos de melhorar, mas estar sempre a bater no ceguinho... é preciso haver uma aposta concreta e nestas competições de alto nível têm de estar os mais competentes. Espero que na próxima semana se falem de coisas positivas e não dos profetas da desgraça a queixarem-se de que está sempre tudo mal."