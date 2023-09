Treinador do Sp. Tomar assume: «Para ganhar taças e títulos, é preciso mais qualquer coisa»

O Sp. Tomar foi derrotado pelo Benfica na Supertaça António Livramento por 4-1. Após a partida, o treinador da equipa tomarense, Nuno Lopes, elogiou a prestação dos seus jogadores, mas admitiu que o adversário foi superior."Acho que não estivemos no nosso dia de ouro. Tinha apelado à superação, mas há que dar o mérito a quem o tem. Acho que o Benfica ganhou porque foi melhor do que nós, porque defendeu muito bem a baliza e soube estar à frente do jogo. O 2-2 não apareceu, e não aparecendo o 2-2, a Taça ficou para eles. O segundo lugar também é um lugar e muitos gostavam de estar aqui. E é o Sporting de Tomar que cá está.Já descemos à terra. Percebo o entusiasmo, mas isto vem dizer que estamos numa guerra que é nossa. Também queremos estar cá, mas para cá estar temos de ser melhores no pormenor", comentou o técnico, em conferência de imprensa."Para ganhar taças e títulos, é preciso mais qualquer coisa. Também há outros a competir connosco. Vamos tirar as ilações para podermos ficar ainda mais fortes no futuro. As expectativas são criadas porque somos competentes. O Sporting de Tomar não investe para títulos, investe para ganhar jogos e os títulos. Quando aparecem, há que tirar as melhores ilações", adiantou, elogiando ainda a atitude das duas equipas: "Aquilo que se passou hoje foi um jogo limpo. Toda a gente veio aqui para jogar hóquei."