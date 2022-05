Treinador do Sporting admite mudar o ciclo

O treinador do Sporting, Paulo Freitas, deixou uma frase nas redes sociais que parece antecipar o seu futuro, ou seja, a saída de Alvalade: "Mudar faz parte do ciclo da vida", escreveu no Instagram.Segundo o sítio Zero Zero, ainda não há substituto, mas o técnico argentino Alejandro Domínguez (ex-Benfica) é o nome mais bem colocado para a sucessão, enquanto o espanhol Quim Pauls assumirá o cargo de diretor desportivo.