Treinadores do FC Porto e Benfica apontam à conquista da Supertaça

Os treinadores do FC Porto e Benfica, Ricardo Ares e Nuno Resende, respetivamente, frisaram esta sexta-feira a ambição de conquistarem a Supertaça António Livramento de hóquei em patins, no sábado, no pavilhão municipal de Barcelos.



O FC Porto dominou a época passada, tendo conquistado o campeonato, Taça de Portugal e Taça Intercontinental e, no domingo, bateu o Benfica por 4-1 na final da Elite Cup, mas o técnico espanhol dos dragões não considera que a sua equipa seja favorita. "Não penso que sejamos favoritos, cada jogo tem uma história diferente, mas, como sempre dizemos, o passado já não serve, amanhã [sábado] é outro jogo que pode ser totalmente diferente, mas estamos preparados para ganhar", referiu na conferência de imprensa conjunta com o técnico 'encarnado'.

Já Nuno Resende considera que o FC Porto "claramente superiorizou-se" na época passada e, por isso, pode partir à frente no favoritismo. "Chegámos às finais no ano passado, no campeonato e Taça de Portugal, mas o Benfica não vive disso, tem a ambição de ganhar. Não temos conseguido dar o golpe final, os pormenores têm feito a diferença e é o FC Porto que tem conseguido. Parabéns ao FC Porto e ao Ricardo [Ares]. Cabe-nos aproveitar cada oportunidade e, apesar do FC Porto ter dominado, acreditamos que nos preparámos bem e que um dia vai cair para o nosso lado", disse.

Ricardo Ares declarou esperar "um jogo semelhante ao último" entre as duas equipas, na Elite Cup. "Todos os jogos com o Benfica são difíceis, é uma equipa muito forte e muito bem orientada. O jogo [da final da Elite Cup] foi definido por pormenores e este jogo vai ser semelhante nesse aspeto", disse.

O treinador do FC Porto notou que o coletivo é fundamental, mas elogiou a qualidade individual existente nas duas equipas: "estão presentes os dois melhores guarda-redes do mundo no Benfica e no FC Porto e jogadores de alta qualidade mundial, em qualquer das duas equipas, que podem decidir jogos".

O técnico do Benfica admitiu que é "muito mais atrativo crescer com vitórias", mas as "derrotas tocam nas feridas" e os embates com o FC Porto no ano passado fizeram "com que a equipa fosse obrigada a crescer" e permitiram perceber como os 'encarnados' podem ferir o adversário.

Questionado sobre se uma vitória no sábado pode ser uma importante alavanca psicológica para o resto da temporada e para o ataque ao título, Nuno Resende considerou que "só ajuda". "Mas não podemos hipotecar toda uma época. Queremos melhorar e isso quer dizer ganhar. Estivemos nas finais na época passada e faltou-nos ganhar e ser melhores. O 'click' vai acontecer, o trabalho está a ser feito pela estrutura, 'staff' e jogadores e acreditamos que isso possa acontecer amanhã [sábado]. Vai ser uma tarefa difícil, mas acreditamos que vamos conseguir", disse.

A Supertaça António Livramento não se realiza desde 2019, por causa da pandemia de covid-19, sendo que o FC Porto venceu as últimas quatro edições e é o clube com mais supertaças conquistadas, com 23, enquanto o Benfica conta com sete.

FC Porto e Benfica defrontam-se a partir das 15 horas de sábado, no pavilhão municipal de Barcelos, sob arbitragem de Rui Torres e Carlos Correia.