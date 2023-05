Três equipas portuguesas nas 'meias' da Champions de hóquei: data e hora dos jogos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está definido o quadro das meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins. Esta sexta-feira, a Oliveirense bateu o campeão em título Trissino nos penáltis e o Valongo surpreendeu o Sporting , agendando um duelo para as 'meias' e garantindo que a final terá presença portuguesa. A outra meia-final será disputada entre FC Porto e Barcelona.Meias-finais:06/05 (15h00) – FC Porto vs Barcelona06/05 (18h00) – Oliveirense vs ValongoFinal07/05 (15h00)