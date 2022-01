Três grandes animam a Taça

Os 16 avos-de-final da Taça de Portugal disputam-se hoje, com destaque para a visita do campeão Sporting ao reduto do Riba d’Ave. “É uma equipa que está na 2ª Divisão mas está em primeiro lugar”, alertou o leão João Almeida. O Benfica visita o Gulpilhares, do 3º escalão, enquanto a Oliveirense, detentora do último troféu em 2018/19, e o FC Porto, viajam até aos Açores, onde vão defrontar o Candelária e o Marítimo local, respetivamente , este último referente aos 32 avos.