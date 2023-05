Trissino após a derrota com a Oliveirense: «Perdemos na vertente física»

Alessandro Bertolucci, técnico do Trissino, apontou a componente física com a principal razão para a derrota dos italianos frente à Oliveirense, nos quartos de final da Liga dos Campeões em Viana do Castelo."É um pouco complicado fazer agora uma análise ao jogo, mas o que sinto é que perdemos na vertente física, pressionámos na parte física e faltou-nos alguma sorte. Estou triste porque perdemos, mas fizemos um jogo para ganhar, não viemos passar tempo. A Oliveirense sofreu bastante para ganhar, mas parabéns a eles pela vitória", comentou o treinador italiano, que assim diz adeus à Champions sem derrotas no tempo regulamentar: "É uma demonstração que somos uma equipa completa a nível físico e mental".