Trissino de João Pinto sagra-se bicampeão em Itália

Pelo segundo ano consecutivo, o título italiano cai para o Trissino. No jogo 4 da final, a equipa do luso-angolano João Pinto venceu o Forte dei Marmi por 4-3, com o golo da vitória a surgir a dois minutos do fim, por intermédio de Giulio Cocco. Depois de perder o primeiro jogo (4-5), a equipa treinada por Alessandro Bertolucci, antigo jogador do OC Barcelos, partiu para três vitórias consecutivas (6-4, 3-0 e 4-3), o que permitiu fazer a festa em casa do rival.Trata-se do terceiro título de campeão para a equipa da região de Vicenza, que se assumiu como a grande potência do hóquei em patins italiano, fruto também de um investimento elevado em jogadores de muita qualidade como é o caso de Giulio Cocco. O antigo jogador do FC Porto partiu para a melhor época da carreira com a impressionante marca de 80 golos marcados.Já o Forte dei Marmi de Pedro Gil falha a conquista do título que escapa ao clube desde 2019. O emblema da Toscânia vai ser treinado na próxima época precisamente por Alessandro Bertolucci, técnico que leva consigo Joan Galbas e Francisco Ipiñazar."Fizemos um grande campeonato e continuamos a escrever história no Trissino", disse João Pinto, antigo capitão do Sporting de 36 anos.O Trissino termina a época em Valongo, a 17 de junho, defrontando o vice-campeão europeu na Taça Intercontinental.