Trissino não paga e portugueses avançam para a Justiça

Um dia depois de o OC Barcelos ter anunciado a contratação de Reinaldo Ventura, chegou ontem a notícia que o jogador, de 41 anos, pretende colocar o anterior clube, o Trissino, de Itália, em tribunal devido a salários em atraso.

De acordo com a Lusa, que cita fonte próxima de Reinaldo Ventura e Diogo Neves – o outro jogador português em causa –, os atletas vão avançar para processos judiciais para que lhes seja pago o valor salarial em dívida, depois de que clube e jogadores não terem conseguido chegar a acordo.

Segundo ainda a Lusa, o Trissino anunciou aos atletas que não vai pagar os últimos três meses, uma decisão que não agradou a todos. Ainda assim, os jogadores fizeram uma nova proposta, mostrando-se dispostos a reduzir os respetivos salários. No entanto, o clube não aceitou.

O nosso jornal procurou obter uma reação de Reinaldo Ventura, assim como sobre o seu regresso ao OC Barcelos, mas não foi possível. O clube minhoto publicou ontem um vídeo com as primeiras declarações do jogador: "Espero voltar a sentir o calor destes adeptos e levar o nome da cidade e do clube o mais alto possível", confessou o avançado.