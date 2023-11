Triunfo expressivo do Benfica frente ao Turquel

Em jogo a contar para a 7.ª jornada do campeonato nacional, o Benfica recebeu e venceu este sábado o Turquel, por 8-1.Na Luz, as águias venciam por 4-0 ao intervalo, num jogo onde Zé Miranda destacou-se com três golos. Gonçalo Pinto bisou, enquanto Carlos Nicolía, Pol Manrubia e Roberto Di Benedetto completaram o marcador. Do lado dos visitantes, o golo pertenceu a Ezequiel Funes (6-1). Ver a ficha do jogo aqui. Com este triunfo, a formação comandada por Nuno Resende chega aos 16 pontos, seguindo na perseguição ao líder Sporting, que tem 18.