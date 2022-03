Triunfos confortáveis do Sporting e FC Porto

Em jogos a contar para a 21.ª jornada do campeoanto nacional, Sporting e FC Porto registaram triunfos confortáveis.No Pavilhão João Rocha, os leões regiram à derrota no jogo anterior frente ao Benfica na Taça de Portugal e, perante os seus adeptos, bateu tranquilamente o Marinhense por 7-0. Os golos foram apontados por Matías Platero (2), Toni Pérez (2), Gonzalo Romero, João Souto e Alessandro Verona. Com este triunfo, os leões seguem no terceiro lugar, com 47 pontos.Já o FC Porto segue na liderança da prova, com 52 pontos, depois de ter vencido na receção ao Juventude de Viana por 8-4. Num jogo em que os dragões ganhavam por 4-2 ao intervalo, Gonçalo Alves destacou-se com cinco golos. Tomás Mena, Rafa Costa e Carlo di Benedetto fizeram os restantes golos portistas. Do lado dos visitantes marcaram Remi Hermán (3) e Gustavo Lima.Destaque ainda para a vitória do HC Braga em casa da Oliveirense, por 3-2, e subiu ao 8º lugar. No domingo disputa-se o OC Barcelos (2º)-Benfica (4º), às 15h00.