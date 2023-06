Tudo ou nada no clássico da Luz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O clássico de hoje (15h) na Luz promete rivalidade, depois de Benfica e FC Porto alcançarem duas vitórias cada nas meias-finais do playoff do Campeonato. Vai ser uma ‘negra’ do tudo ou nada na passagem à final, onde já se encontra o Sporting à espera, depois de afastar o OC Barcelos em apenas três jogos.

O treinador das águias, Nuno Resende, vai jogar os trunfos: "Vamos trabalhar para afinar a máquina e garantir a presença na final, que é extremamente importante. O fator casa é primordial e sabíamos disso. O trabalho que desenvolvemos na fase regular garantiu ter estas decisões em casa. Temos de aproveitar esse fator. Tentámos a vitória nos jogos do Dragão, mas não foi possível, não fomos competentes."

Telmo Pinto, defesa/médio do FC Porto, também tem a receita: "É uma final e em casa do adversário, mas a pressão está do lado deles, pois terminaram a fase regular em primeiro. Acredito que vamos ter mais ambição. Temos de jogar à Porto."