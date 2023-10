Turquel bate Stuart Massamá na Elite Cup feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Turquel derrotou a Stuart Massamá este sábado e vai defrontar este domingo o Benfica na final da Elite Cup feminina.Em Tomar, o Turquel saiu vencedor da segunda meia-final do dia, ao bater por 1-0 a equipa de Sintra, tendo o resultado sido selado por Rita Lopes a 15 minutos do final do encontro.