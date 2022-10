Turquel goleia Sporting por claros 12-2

O Turquel recebeu e venceu o Sporting na 3ª jornada do campeonato nacional feminino de hóquei em patins, naquela que nem é... a maior goleada da temporada.A formação orientada por Nélson Lourenço havia batido o Ginásio Odivelas por 16-1 na ronda anterior e mostra argumentos para discutir o título nacional em 2022/23. Desta feita, esta terça-feira, o Turquel 'aplicou' 12-2 às leoas, com as gémeas ex-Sporting a estarem em evidência.Rute Lopes fez três golos e a irmã, Rita, outros três. Melhor só Carolina Gonçalves, que apontou quatro golos à formação de Alvalade, equipa que apenas ganhou um encontro oficial em quatro disputados.Na frente da Zona Sul, figura agora, à condição, o Turquel, com sete pontos em três jornadas. O Sporting é quarto classificado, com quatro pontos em quatro rondas.