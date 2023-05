Turquel vence Benfica nos penáltis no 1.º jogo da final do playoff feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Turquel bateu este domingo o Benfica, por 3-3 (2-1 pen.), após prolongamento e penáltis, no primeiro jogo dos playoffs do campeonato português feminino de hóquei em patins, com a formação de Alcobaça a ganhar vantagem na decisão pelo título de campeão.

Rute Lopes bisou, e Rita Lopes, Carolina Gonçalves e Leonor Coelho fizeram os outros golos do Turquel, enquanto, do lado das águias, Raquel Santos (também marcou dois), Maria Sofia Silva e Marlene Sousa foram as marcadoras de serviço.

O segundo jogo da final do campeonato está marcado para o dia 3 de junho, na casa das campeãs em título (e eneacampeãs), e, caso seja preciso recorrer à negra, a partida jogar-se-á no dia 4, novamente em Lisboa.