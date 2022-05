Valongo apura-se para final da Liga Europeia de hóquei em patins

O Valongo apurou-se este sábado para a final da Liga Europeia de hóquei em patins, ao vencer o Sporting de Tomar no desempate por penáltis, por 3-1, após um empate 4-4, nas meias-finais da prova.

Rafael Moreira (2 minutos, de grande penalidade), Facundo Bridge (38'), Diogo Barata (41') e Facundo Navarro (47') assinaram os golos do Valongo, enquanto Lucas Honório (19' e 24'), Guilherme Silva (22') e Tomás Moreira (37') marcaram para o Sporting de Tomar.

Na decisão da 'final four', que decorre em Torres Novas, o Valongo vai defrontar, no domingo, o vencedor da outra meia-final, que também hoje opõe os italianos do Trissino e do Sarzana.