Valongo bate OC Barcelos e vai discutir 5.º lugar da Elite Cup com o Sp. Tomar

Se na temporada passada o OC Barcelos foi campeão, este ano vai lutar para não ser último. A formação minhota estava a vencer por 4-2 a dois minutos do fim, mas permitiu o empate. No desempate por livres diretos, a equipa de Edo Bosch triunfou por 2-1.Do lado do OC Barcelos, marcaram Facundo Navarro (2), Rafael Bessa e Carlitos. Pelos minhotos, Darío Giménez, Miguel Rocha, André Centeno e Luís Querido fizeram os golos.A equipa de Rui Neto vai discutir o 7º lugar frente ao HC Braga, enquanto o Valongo joga diante do Sp. Tomar pelo 5º posto.