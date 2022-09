Valongo em busca do primeiro título europeu: «Queremos ganhar a Taça Continental»

O estatuto de finalista da Liga Europeia na época passada valeu ao Valongo o bilhete para a final four da Taça Continental que se realiza este fim de semana na cidade italiana de Follonica.O Valongo, vice-campeão europeu, vai defrontar este sábado (15h) o Calafell nas meias-finais. A formação espanhola arrecadou na época passada a WS Europe Cup, a segunda prova europeia de clubes. Na outra meia-final, o Trissino de João Pinto, campeão europeu, defronta a equipa da casa Follonica, treinada pelo português Sérgio Silva."Vamos a Itália com objetivo de vencer a Taça Continental. Todos sonhamos com ela", disse ao nosso jornal o treinador Edo Bosch. "São duas equipas que praticam um bom hóquei e espero um jogo equilibrado que será decidido nos pormenores."Uma vitória na final de domingo (15h) valerá ao Valongo o primeiro titulo europeu da sua história. Na quarta-feira, a equipa treinada pelo antigo guarda-redes do FC Porto apadrinha em casa a estreia do Murches na 1ª Divisão.