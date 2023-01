Valongo faz sonhar os adeptos: melhor arranque dos últimos nove anos

O Valongo tem uma equipa capaz de fazer sonhar as centenas de adeptos que enchem todos os fins-de-semana o Pavilhão Municipal. A equipa treinada pelo espanhol Edo Bosch, lenda das balizas do FC Porto, ocupa atualmente o 4º lugar do campeonato com 24 pontos, fruto de oito vitórias e três derrotas – frente a Sporting, Benfica e FC Porto.O arranque do Valongo é o melhor da equipa nos últimos nove anos. Melhor só na época 2013/14, de tão boa memória para o clube do distrito do Porto, em que começou o campeonato com 11 vitórias em 11 jogos. Viriam a conquistar o inédito título de campeão no final dessa temporada.O emblema nortenho parece repetir precisamente a receita que há nove anos os levou à glória: a aposta nos maiores jovens talentos. Na altura, despontavam no Valongo Ângelo Girão, Henrique Magalhães e João Souto (hoje no Sporting), Telmo Pinto e Rafa (hoje no FC Porto), Nuno Araújo e Xavi Cardoso (hoje na Oliveirense).Agora há Xano Edo na baliza - o filho de Edo Bosch segue com sucesso as pisadas do pai - e o talento na frente de Facundo Bridge (campeão do Mundo em San Juan), Facundo Navarro, Rafa Bessa e Diogo Abreu. O Valongo vai ser, provavelmente, vítima do seu próprio sucesso. Bridge está a caminho do Sporting, enquanto a Oliveirense tem Xano e Facundo Navarro referenciados.Enquanto a época não chega ao fim e não surge o ataque aos jogadores do Valongo, a equipa de Edo Bosch vai mostrando ser uma das equipas com o hóquei mais atraente em Portugal. E a Liga dos Campeões vai ser uma montra. O clube conseguiu o apuramento para a renovada Liga dos Campeões, estando inserida no Grupo C juntamente com o Barcelona e os italianos do Amatori Lodi e Forte de Marmi.