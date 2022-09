Valongo na final da Taça Continental de hóquei em patins

O Valongo venceu este sábado por 3-2 a formação espanhola do Calafell, em Follonica, em Itália, e vai disputar domingo a final da Taça Continental de hóquei em patins, com o vencedor do jogo Trissino-Follonica.A formação portuguesa, finalista vencida da Liga Europeia, no desempate por grandes penalidades frente aos italianos do Trissino (3-1, após 4-4), esteve a perder por 2-0, mas deu a volta com golos de Miguel Moura, Diogo Abreu e Facundo Navarro.

O Calafell, detentor da Taça WSE (antiga Taça CERS), após derrotar na final o Follonica (6-5), chegou à vantagem de 2-0 com dois golos de Marti Casas, aos nove e 11 minutos, mas o Valongo respondeu de rajada por Miguel Moura, aos 11, e Diogo Abreu, aos 12.

Já na segunda parte, o guarda-redes português Alejandro Xano Edo impediu por duas vezes o Calafell de voltar à liderança, defendendo um livre direto e um penálti, dando a tranquilidade necessária ao Valongo para pegar no jogo.

A formação portuguesa chegou à vantagem por Facundo Navarro, na conversão de um livre direto, aos 44 minutos, concretizando a reviravolta, e uma vez mais o guarda-redes Xano Edo evitou o empate ao defender um livre direto já perto do final do jogo.