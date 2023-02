Valongo quer surpreender

A nova Liga dos Campeões regressa hoje para a realização da 2ª jornada, com cinco equipas portuguesas em ação. O Benfica visita o Liceo da Corunha, o Sporting joga com os franceses do Saint-Omer, o FC Porto mede forças com os espanhóis do Noia, a Oliveirense defronta o Calafell, e o Valongo recebe o Barcelona no 'San Siro'.

"É um jogo que queremos ganhar, frente a um grande adversário. Não é fácil jogar contra o Barcelona, sabemos o valor deles. Mas temos as nossas armas. Se achássemos que eles iam ganhar, nem valia a pena entrar em campo! Jogar com um pavilhão cheio vai ser o nosso sexto jogador", disse o técnico Edo Bosch."Já foram vendidos 60% dos bilhetes", referiu o vice-presidente Miguel Pinto a Record. É esperada casa cheia (1.200) e são esperados 40 adeptos do Barça, ainda que entre estes estejam familiares de Hélder Nunes e João Rodrigues.