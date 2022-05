Valongo ‘sem’ treinadores diante do Benfica

O Valongo recebe hoje o Benfica no 2º jogo dos quartos de final dos playoffs do campeonato...sem os seus treinadores no banco. Isto porque Edo Bosch e João Paulo Almeida foram castigados pelo Conselho de Disciplina da FPP com dois e três jogos de suspensão, respetivamente, na sequência dos protestos à arbitragem no primeiro jogo na Luz, que a equipa perdeu por 5-4 no prolongamento. Se a eliminatória for a um terceiro jogo, ambos os técnicos também ficarão fora do banco.

Os segundos jogos dos quartos de final podem selar os apuramentos para as meias-finais das equipas que venceram o primeiro encontro e caso voltem hoje a fazê-lo. São elas Benfica, FC Porto, Sporting e Barcelos.