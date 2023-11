Valongo sobe na classificação

O Valongo recebeu e venceu (6-5) o Juventude Pacense na 9ª jornada do campeonato, com Carlos Ramos a destacar-se com quatro golos. Com este resultado, o Valongo soma 10 pontos e sobe ao 8º posto, ultrapassando o Pacense que cai para 9º.

Entretanto, o HC Braga está apurado para os ‘oitavos’ da WSE Cup, ao ganhar (10-0) aos suíços do Wimmis, na 3ª jornada do Grupo B. Os bracarenses partiam para esta derradeira ronda empatados com este rival. Já o apurado Murches bateu os espanhóis do Voltegrá (5-4), fazendo o pleno Grupo D. O sorteio dos ‘oitavos’ da prova que reúne os dois primeiros dos quatro grupos desta fase mais os oito eliminados da 2ª fase da qualificação da Champions, realiza-se amanhã: os jogos estão agendados para 16 de dezembro e 20 de janeiro.