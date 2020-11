Valongo testa Benfica ferido

Em jogo da 9ª jornada do campeonato, também antecipado para as 11 horas por causa das medidas sanitárias, o Benfica (2º) tem hoje uma difícil deslocação a Valongo (3º), depois do surpreendente empate com a Sanjoanense (4-4). Gonçalo Pinto, hoquista das águias, visita o antigo clube. “É um adversário muito rápido, agressivo, que joga na transição. Já lá joguei e sei bem o balneário que tem. Temos de ter alguns cuidados”, alertou à BTV. A ronda completa-se amanhã, com um Juventude Viana-Sporting e FC Porto-Riba d’Ave.