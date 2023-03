Valongo vence em Barcelona

O Valongo cometeu a proeza de vencer (4-3) esta quinta-feira em Barcelona, na 5.ª e penúltima jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.No mítico Palau Blaugrana, a turma portuguesa entrou muito bem no jogo, marcando por Rafael Moreira, Facundo Navarro e Facundo Bridge, embora os catalães ainda reduzissem até ao intervalo (1-3).Seguiu-se forte reação do Barça e o empate (3-3), mas Facundo Navarro bisou e deu o triunfo ao Valongo a 4.30 minutos da buzina.Apesar da vitória, o Valongo permanece em 2.º lugar no Grupo C, com 8 pontos, e o Barcelona em 1.º (12), sendo que a equipa Catalã já estava apurada para a Final-Eight mesmo antes deste encontro.