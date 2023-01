Valongo vence em Itália para a Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Valongo começou da melhor maneira a fase de grupos da Liga dos Campeões, ao vencer em Itália o Lodi por 3-0, em jogo do grupo C.A equipa treinador por Edo Bosch chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Nuno santos a Facundo Navarro, para Diogo Abreu fechar o 3-0 logo no início da segunda parte.Na próxima jornada, dia 9 de fevereiro, o Valongo recebe o poderoso Barcelona, que esta noite bateu o Forte Dei Marmi, de Itália, por 6-2.