Valter Neves finaliza carreira e passa a ser team manager do Benfica

O Benfica anunciou esta quarta-feira o final da carreira de Valter Neves, após 17 épocas de águia ao peito. O internacional português vai, ainda assim, permanecer nos encarnados, mas agora como team manager da equipa sénior de hóquei em patins.





Desde que ingressou no clube da Luz em 2004, Valter Neves conquistou 17 títulos e realizou 680 jogos, com 319 golos oficiais apontados, tendo envergado a braçadeira de capitão das águias durante 13 anos.No seu site oficial, o Benfica deixou ainda a garantia de querer homenagear oportunamente o jogador, de 37 anos, junto "daqueles que o viram jogar, aplaudiram e acarinharam em inúmeras jornadas à Benfica".Entretanto, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira já endereçou uma mensagem ao agora antigo atleta, na qual agradeceu pela entrega demonstrada ao longo dos anos e pela forma como liderou a equipa como capitão."Obrigado, capitão Valter Neves! É um orgulho para todos os benfiquistas ter contado contigo nesta caminhada de 17 anos na defesa dos valores do Sport Lisboa e Benfica.Recordo bem os primeiros tempos e como foi difícil recuperar a confiança dos adeptos na tua modalidade de eleição, para a qual muito contribuiu o teu carisma e a forma como capitaneaste várias gerações de hoquistas no Benfica.É particularmente gratificante sentir que o teu compromisso com o clube se mantém e que podemos contar com a tua valiosa experiência, agora noutras funções.O foco está já na preparação do futuro imediato do Hóquei em Patins do Benfica e sei que tu serás, também fora de campo, um excelente profissional a alimentar esta enorme ambição de regressarmos rapidamente aos títulos."