Valter Neves renova com o Benfica

Valter Neves renovou a sua ligação ao Benfica por mais uma temporada, segundo apurou o nosso jornal. Está assim afastada a hipótese de o capitão das águias colocar, aos 35 anos, um ponto final na carreira, preparando-se para cumprir a 16ª época na Luz.

Esta renovação surge a quatro dias do arranque da final four da Liga Europeia – prova que já venceu por duas vezes –, onde o Benfica irá defrontar, sábado, às 18h00, na meia-final, o Sporting.

Entretanto, o FC Porto também já prepara a próxima época, tendo anunciado a renovação, até 2021, do contrato com o internacional argentino Reinaldo Garcia, de 36 anos. O defesa dos dragões esteve num primeiro período no FC Porto (2001 a 2007), regressando ao clube em 2015, depois de ter representado o Liceo e o Barcelona. Prepara-se, também, para a final four, defrontando, às 12h00, na meia-final, o Barcelona.

"Estou muito feliz por poder continuar a representar o clube, este emblema e tudo aquilo que ele significa", disse ao site do clube.

Treinos no João Rocha

Os treinos das quatro equipas que vão disputar a final four da Liga Europeia, no fim de semana, no Pavilhão João Rocha, vão ser abertos, durante 15 minutos, à comunicação social. A primeira equipa a utilizar a pista será o anfitrião Sporting (15h00), seguindo-se o Barcelona (16h00), FC Porto (17h00) e Benfica (18h00).

Já os quatro treinadores, Paulo Freitas (Sporting), Eduardo Castro (Barcelona), Guillem Cabestany (FC Porto) e Alejandro Domínguez (Benfica) marcam presença numa conferência de imprensa conjunta, que terá lugar no Auditório do Pav. João Rocha, às 15h30.