Valter Neves sobre o coronavírus: «Só vamos conseguir se todos cumprirmos a nossa parte»

Tendo em conta a situação atual que o nosso País e todo o mundo vive devido à pandemia da COVID-19, o Sport Lisboa e Benfica encerrou momentaneamente as atividades das suas modalidades de pavilhão e como tal, neste momento, encontramo-nos em casa numa situação preventiva com as nossas famílias.No nosso caso, com dois filhos, temos tentado garantir uma variedade de atividades, mas também criar algumas rotinas de tarefas que é importante manter para os mais novos e também para nós enquanto pais.No meu caso particular, e sendo eu atleta de alta competição, tenho uma forma física a manter e como tal foi-nos prontamente enviado um plano físico que temos de cumprir para que, quando esta situação se resolva (esperemos que o quanto antes), possamos voltar à competição e recuperar os índices de forma o mais rápido possível. Para além disso, já tivemos também algumas indicações por parte da nossa nutricionista para mantermos a nossa alimentação adequada ao momento.Aproveito para deixar uma mensagem de força para quem se encontra neste momento infetado, desejando-lhes as rápidas melhoras e faço um apelo a todos para que cumpram as normas de segurança e prevenção da DGS, para que consigamos vencer esta epidemia rapidamente. Está mais que visto que só o vamos conseguir se todos cumprirmos a nossa parte.Valter Neves