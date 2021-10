Varandas sobre "ano histórico" do hóquei em patins do Sporting: «Simplesmente mágico»

Paulo Freitas e Ângelo Girão, treinador e guarda-redes e capitão da equipa de hóquei em patins do Sporting, respetivamente, estiveram este sábado presentes no Museu do clube leonino para entregarem as mais recentes conquistas da equipa verde e branca: o Campeonato Nacional e a Liga Europeia, ambos de 2020/21, e ainda a Taça Continental, conquistada no início desta época

Em declarações aos meios de comunicação dos leões, o presidente do clube Frederico Varandas sublinhou o "ano histórico" da equipa orientada por Paulo Freitas, que contribuiu para o desenvolvimento e valorização da modalidade não só do clube como no patamar nacional.

"Foi um ano histórico e o hóquei em patins contribuiu - e muito bem - com um título nacional e dois europeus. É um ano simplesmente mágico, não só para o hóquei em patins do Sporting, mas também nacional. É uma época que enche de orgulho todos os sportinguistas", atirou.

Já o treinador que levou os leões à conquista dos três títulos aproveitou a ocasião para colocar olhos já no próximo duelo que o Sporting terá pela frente. "O que nos falta agora é ganhar o próximo jogo e a postura tem de ser esta para mantermos sempre esta chama. Conseguimos tocar no céu, mas queremos continuar lá agarrados e para isso temos de ser ainda melhores do que fomos até então e continuar a ter mais vontade do que os outros", afirmou.

Ângelo Girão não esqueceu o empenho de toda a equipa na última temporada. "Trabalhámos para isto o ano inteiro. Sabemos que jogamos num grande clube, que nos exige a vitória em cada jogo e apesar de termos percalços, estamos sempre conscientes de que damos tudo para ganhar", acrescentando: "Uma palavra também para o Pedro Gil, o Telmo Pinto e o Alvarinho, que fazem parte deste percurso maravilhoso do ano passado."