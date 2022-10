Vasco Vaz quer seleção sub-19 a recuperar título mundial: «O grande objetivo é precisamente chegar à final»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador nacional de hóquei em patins sub-19 tem como "grande" objetivo chegar à final do Campeonato do Mundo, que arranca domingo, em São Juan, na Argentina, e se prolonga até dia 5 de novembro.

"O nosso grande objetivo é precisamente chegar à final e depois as finais são para se ganhar", frisou aos jornalistas Vasco Vaz, que pretende recuperar o título perdido em Barcelona, em julho de 2019.

Falando aos jornalistas no 'media day', no Luso (Mealhada), onde decorreu parte da preparação, o selecionador não perspetivou vida fácil na competição, mas garantiu uma seleção portuguesa preparada para disputar o título mundial. "Vamos enfrentar bastantes desafios, até porque o campeonato é na Argentina e não sabemos o que nos vai aparecer", disse o selecionador e treinador, colocando também a seleção anfitriã, a Espanha e a Itália como favoritos à conquista da prova. "Sabemos que a Argentina tem bons valores individuais e boa formação, com grande parte dos jogadores a atuar em Espanha, e a Espanha e a Itália têm duas boas seleções", salientou.

Vasco Vaz lembrou que esta é a geração "que não teve campeonato por causa da covid-19 e falhou o que foi um importante campeonato nos sub-17", embora no ano passado tenha conquistado o Campeonato da Europa nos sub-19. "Existem apenas três sobreviventes. O resto é uma seleção completamente nova, com pouca experiência europeia e mundial, mas vamos tentar lutar contra isso e o nosso objetivo é vencer", sublinhou.

A seleção nacional de sub-19, atual campeã europeia, inicia o Mundial 2022 no próximo domingo às 21 horas, com um jogo frente aos Estados Unidos da América.

Portugal integra o grupo A da fase de grupos, juntamente com Grã-Bretanha, Espanha, Colômbia e Estados Unidos da América.

O grupo B é constituído pelas equipas da Argentina, Chile, México, Itália e Suíça.