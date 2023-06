Vem aí um dérbi intenso entre Sporting e Benfica

Depois de três dérbis muito intensos e algumas polémicos, a final do playoff do Campeonato prossegue hoje (16h) no João Rocha sem margem de erro para o Sporting. Os leões ou ganham e obrigam à negra na Luz (quarta-feira) ou perdem e veem o Benfica ser campeão. Alejandro Domínguez, treinador do Sporting, está preocupado com a recuperação psicológica da equipa, batida no jogo 3 (2-4), sofrendo 4 golos de bola parada. "Espero que volte a recuperar boas sensações para atacar com confiança e defender alto. Não temos de entrar condicionados por ser jogo decisivo, temos é de seguir o plano delineado. Queremos ir à Luz na quarta-feira e toda a equipa está consciente de que podemos consegui-lo."

O técnico do Benfica, Nuno Resende, tem menor pressão: "Estamos equilibrados, da mesma forma que nos equilibrámos após derrota no jogo 2. O que queremos é jogar. Sabemos quais as consequências da derrota ou da vitória."